الخبير في القانون الرياضي "الأمير": سيتم إعلان انسحاب سباهان ومنح النقاط الـ3 للاتحاد

أكد الخبير في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير أنه سوف يتم إعلان انسحاب فريق سباهان الإيراني ومنح النقاط الـ3 لنادي الاتحاد السعودي ،وذلك بعد الأحداث التي صاحبت المباراة قبل اللقاء، حيث رفض مسؤولو الفريق الإيراني إزالة تماثيل تمثل تمييزاً سياسياً ودينياً بعد أن طلب منهم نادي الاتحاد ذلك.
وقال "الأمير": سوف يعاقب الفريق الإيراني بخصم نقاط أو استبعاد من البطولة.
وكان لاعبو نادي الاتحاد قد رفضوا النزول لأرضية ملعب سباهان أصفهان في اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا اعتراضاً على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وكان الاتحاد قد طالب قبل بداية المباراة من طاقم حكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين، لبدء اللقاء والذي تأخر نصف ساعة قبل أن يعلن مغادرته.