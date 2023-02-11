النصر يتوج بلقب الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى

توجت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، ومدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد، فريق النصر بكأس الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى.
وحققت سيدات النصر لقب الدوري بعد فوزهن، السبت، على اليمامة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، ليرفع النصر رصيده إلى 35 نقطة ليحسم الصدارة بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي حل في مركز الوصافة، بعد تعادله مع الاتحاد بنتيجة 4-4.
ونال النصر بطل الدوري الممتاز مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما حصل الهلال على 300 ألف ريال جائزة المركز الثاني، بينما حصل الشباب على 200 ألف ريال جائزة المركز الثالث.
وعلى مستوى الجوائز الفردية حصلت لاعبة النصر مباركة الصيعري على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصدت لاعبة الهلال شوخان نور الدين جائزة هدافة البطولة، بينما حصلت لاعبة نادي اليمامة ليلى علي على جائزة أفضل حارسة مرمى.
ومن جانب آخر هنأت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان نادي النصر على تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات، مشددة على أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق في أول مواسم الدوري لم يكُن ليأتي لولا الدعم السخي من وزارة الرياضة ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيدة بجهود كل من عمل من أجل إخراج هذا المنتج.
وأضافت بن بهيان أن المستوى المميز الذي ظهر به الدوري سينعكس بشكل كبير على تطور اللاعبات الذي سيخدم أهداف المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات خلال المرحلة القادمة.
وباركت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد لنادي النصر على تحقيق هذا الإنجاز، مشددة على نجاح الأهداف المرجوة من إدارة كرة القدم النسائية والمستوى الكبير الذي شهده الموسم عبر 56 مباراة.
وأضافت أن الموسم القادم من الدوري الممتاز للسيدات سيشهد العديد من التطورات على جميع النواحي الفنية والتنظيمية، وأنه لايزال هناك العديد من المستهدفات المرسومة لتطوير قطاع كرة القدم النسائية في المملكة.