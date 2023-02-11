النصر يتوج بلقب الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الأولى

ومن جانب آخر هنأت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بن بهيان نادي النصر على تحقيق لقب الدوري الممتاز للسيدات، مشددة على أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق في أول مواسم الدوري لم يكُن ليأتي لولا الدعم السخي من وزارة الرياضة ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيدة بجهود كل من عمل من أجل إخراج هذا المنتج.