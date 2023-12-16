تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان.. "فيصل بن بندر" يحضر أول السباقات الكبرى على كأسَيْ ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس السبت، أول السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسَي ولي العهد لشوطَي الخيل المنتجة "محليًّا" والشوط مفتوح الدرجات "إنتاج ومستورد" المصنف دوليًّا، المقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.