تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان.. "فيصل بن بندر" يحضر أول السباقات الكبرى على كأسَيْ ولي العهد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس السبت، أول السباقات الكبرى للفئة الأولى على كأسَي ولي العهد لشوطَي الخيل المنتجة "محليًّا" والشوط مفتوح الدرجات "إنتاج ومستورد" المصنف دوليًّا، المقام ضمن الحفل الثامن والسبعين من موسم سباقات الرياض على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الحادي عشر على كأس ولي العهد للإنتاج محلي الفئة الأولى، مسافة 2400م، البالغة جائزته (مليون ريال)، وتمكن الجواد "المبير" من تحقيق المركز الأول، وتشرف بتسلُّم كأس الشوط من أمير منطقة الرياض مالك الجواد نغيمش بن فهد العجمي.
وفاز بجائزة الشوط الثاني عشر على كأس ولي العهد المصنف دوليًّا على مسافة 2400م الجواد (ماي فرانكل) لمالكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتشرف بتسلم كأس الشوط من أمير منطقة الرياض الرئيس التنفيذي لشركة نجد سعد بن مشرف.
يُذكر أن الكأس يمثل أهمية كونه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله-، إلى جانب أهميته الكبيرة في خارطة السباقات السعودية بسبب فئويته، إضافة لكونه يمثل واحدًا من أهم المؤشرات الفنية لتحديد المستوى الفني للمشاركة في بقية الاستحقاقات القادمة؛ إذ أظهر البرنامج النهائي مشاركة نخبة من أقوى الخيول في الميدان السعودي على مسافة 2400م.