الأخضر تحت 20 عامًا يواجه المكسيك في ختام مرحلة الإعداد الثانية لكأس العالم

اختتم المنتخب السعودي "تحت 20 عامًا" يوم الجمعة تدريباته في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك وديًا السبت، وذلك في آخر مباريات “الأخضر” الودية ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.