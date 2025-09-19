الأخضر تحت 20 عامًا يواجه المكسيك في ختام مرحلة الإعداد الثانية لكأس العالم

اختتم المنتخب السعودي "تحت 20 عامًا" يوم الجمعة تدريباته في العاصمة الباراغويانية أسونسيون، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك وديًا السبت، وذلك في آخر مباريات “الأخضر” الودية ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم للشباب 2025 في تشيلي.
وأشرف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز على الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب تمارين بدنية لرفع جاهزية اللاعبين.
وتغادر بعثة “الأخضر” إلى تشيلي يوم 21 سبتمبر الجاري، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة كولومبيا، على أن يلتقي منتخبي نيجيريا ثم النرويج ضمن منافسات المجموعة السادسة.