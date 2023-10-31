"ميسي" بعد تحقيقه الكرة الذهبية: كانت منافسة ملحمية بيني وبين "رونالدو".. كلانا يحب التنافس

وأضاف ميسى: "ما قمنا به طوال هذا الوقت هو أمر جدير بالتقدير، لأنه كما يقولون من السهل الوصول إلى القمة، ولكن من الصعب البقاء، بقينا في القمة لمدة 10 أو 15 عامًا، لست متأكدًا من عددها".