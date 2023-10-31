"ميسي" بعد تحقيقه الكرة الذهبية: كانت منافسة ملحمية بيني وبين "رونالدو".. كلانا يحب التنافس

ردّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سؤاله حول ما إذا كانت منافسته مع رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات قد انتهت الآن .
وحصل ليونيل ميسي بالأمس بالعاصمة الفرنسية باريس، على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة خلال مسيرته الرياضية، بعد تفوقه في التصويت على 29 لاعبًا .
وقال ميسى خلال مقابلة مع صحيفة "lequipe" الفرنسية: "لقد كانت منافسة ملحمية بينى وبين رونالدو من الناحية الرياضية، كان جيدًا جدًا، وأعتقد أننا استفدنا من بعضنا البعض، لأن كلانا نحب التنافس للغاية".
وتابع اللاعب الأرجنتيني: "رونالدو أيضًا يريد دائمًا الفوز على الجميع وبكل شئ، أعتقد أنها كانت فترة جميلة جدًا بالنسبة لنا ولمحبي كرة القدم بشكل عام".
وأضاف ميسى: "ما قمنا به طوال هذا الوقت هو أمر جدير بالتقدير، لأنه كما يقولون من السهل الوصول إلى القمة، ولكن من الصعب البقاء، بقينا في القمة لمدة 10 أو 15 عامًا، لست متأكدًا من عددها".
وختم ليونيل حديثه: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية، كان من الصعب جدًا الاستمرار على هذا المستوى، وأعتقد أنه كان أمرًا رائعًا وذكرى جميلة لكل من يستمتع بكرة القدم" .