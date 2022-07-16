الأخضر الشاب يكسب مواجهة طاجيكستان وديًا بثلاثة أهداف

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 3-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.