الأخضر الشاب يكسب مواجهة طاجيكستان وديًا بثلاثة أهداف

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 3-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.
وافتتح أهداف "الأخضر" اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 8، في حين عزز اللاعب عبدالله رديف النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 9، وسجل اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث في الدقيقة 12.
يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة "الأولى" في بطولة كأس العرب وإلى جانبه منتخبا العراق وموريتانيا.