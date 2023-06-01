حصاد دوري روشن: الاتحاد يعود لمنصات التتويج بعد 13عاماً.. وهبوط الباطن والعدالة

وعلى الرغم من عدم نجاح فريق النصر من الظفر باللقب، إلا أنه ظل منافساً شرساً للاتحاد حتى الأمتار الأخيرة، في المقابل لم يقدم حامل اللقب فريق الهلال ما هو مأمول منه حينما ابتعد عن كرسي الصدارة بمقدار 13 نقطة، وراوح الشباب مكانه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن التعاون الذي أنهى مشواره في المركز الخامس.