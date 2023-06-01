حصاد دوري روشن: الاتحاد يعود لمنصات التتويج بعد 13عاماً.. وهبوط الباطن والعدالة

اختتمت منافسات الدوري السعودي لكرة القدم بتتويج فريق الاتحاد بطلاً للمسابقة عن جدارة واستحقاق للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن قدم مستويات رائعة ساهمت في حسم الصراع هذا الموسم.
وتصدر الاتحاد الترتيب العام للفرق برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر الذي جاء ثانياً، في حين اكتفى حامل اللقب الهلال بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة والشباب رابعاً برصيد 56 والتعاون في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.
بعد مرحلة شد وجذب بين فرق المقدمة، ظهرت معالم فريق الاتحاد البطولية في الثلث الأخير من الموسم بعد أن استمر في تحقيق النتائج الجيدة على جولات متباعدة من المسابقة، حيث نجح في المحافظة على صدارة الترتيب العام للمسابقة لأكثر من جولة، الأمر الذي جيّر الكأس لخزائنه في نهاية المطاف.
وعلى الرغم من عدم نجاح فريق النصر من الظفر باللقب، إلا أنه ظل منافساً شرساً للاتحاد حتى الأمتار الأخيرة، في المقابل لم يقدم حامل اللقب فريق الهلال ما هو مأمول منه حينما ابتعد عن كرسي الصدارة بمقدار 13 نقطة، وراوح الشباب مكانه في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن التعاون الذي أنهى مشواره في المركز الخامس.
المنطقة الدافئة في وسط الترتيب ضمت الكثير من الفرق، لكن الوحدة والخليج استطاعا النجاة من شبح الهبوط الذي كان من نصيب العدالة صاحب المركز الخامس عشر والباطن الذي قبع في المركز الأخير.
أقيمت على مدار الموسم 240 مباراة تم توزيعها على 30 جولة، سجلت الفرق خلالها 648 هدفاً بمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة، حيث يعتبر النصر الأقوى هجوماً برصيد 63 هدفاً والوحدة الأقل تسجيلاً ولديه 26 هدفاً.
على الجانب الدفاعي كان الاتحاد الأقل استقبالاً للأهداف ودخل مرماه 13 هدفاً، في حين استقبلت شباك الباطن 63 هدفاً وهي الحصيلة الأعلى.
وكان فريق الاتحاد الأكثر فوزاً برصيد 22 انتصارا والباطن الأقل بخمسة انتصارات، وتعادل فريقا ضمك والفيحاء 9 مرات لكل منهما، وخسر الباطن في 20 جولة وهو الأكثر على هذا الصعيد، بينما خسر الاتحاد البطل مرتين فقط.
وظفر مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة في مشواره، بعد أن سجل 21 هدفاً، في حين جاء لاعب النصر أندرسون تاليسكا في المركز الثاني برصيد 20 هدفاً، وأوديون إيغالو لاعب الهلال في المركز الثالث برصيد 19 هدفاً.