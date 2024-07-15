الخميس انطلاق بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا

من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي لتحقيق مستهدفات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، حيث يمثل تطوير المواهب أحد الركائز المهمة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا المسار خلال السنوات الأخيرة وصولاً إلى الهدف المنشود باكتشاف وتطوير أكثر من 4 آلاف موهبة بحلول عام 2025 للمساهمة في دعم وتأهيل اللاعبين للمشاركات مع المنتخبات الوطنية.