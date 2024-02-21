النصر يبلغ ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.. بثنائية الفيحاء

وتكللت أخيرًا مجهودات النجم كريستيانو رونالدو بالنجاح بتسجيله الهدف الثاني للنصر، والشخصي الخامس له في البطولة، بعد أن استغل تمريرة طولية من الكرواتي بروزفيتش، وخطأ فادحًا من الحارس فلاديمير ستويكوفيتش؛ ليخطف الكرة من أمامه، ويضعها بكل ثقة داخل المرمى الخالي، وذلك في الدقيقة الـ(86).