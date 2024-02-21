النصر يبلغ ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.. بثنائية الفيحاء

التحق فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى ربع النهائي عقب تغلبه على مواطنه الفيحاء بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2023-2024.
وفرض فريق النصر أفضليته منذ بداية الشوط الأول؛ إذ كان الأكثر وصولاً إلى مرمى الضيوف. وكانت أولى المحاولات حينما تلقى عبدالإله العمري كرة بينية، وصوب برأسه، لكن الكرة علت مرمى حارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش (13).
وترجم النصر أفضليته على أرضية الملعب؛ إذ نجح البرتغالي أوتافيو في تسجيل هدف السبق الأول حينما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء من عبدالله الخيبري، وسددها جميلة برأسه من تحت قدمَي الحارس الصربي (16).
وشكلت تحركات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو وبروزفيتش مصدر قلق لدفاع الفيحاء، ونجح الأخير في عكس كرة على رأس رونالدو، لكن محاولة الأخير ردها القائم الأيسر؛ لتضيع على النجم البرتغالي فرصة تسجيله الهدف الخامس في البطولة (37).
وتواصلت أفضلية النصر في الشوط الثاني بعد أن كثف من محاولاته الهجومية لتأكيد تفوُّقه وخطف بطاقة العبور مبكرًا للدور المقبل، وكانت أولاها وأبرزها حينما سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، لكن الحكم الصيني ألغاه بداعي التسلل(48).
وحاول بعدها رونالدو أن يجرب حظه بتصويبة من حافة منطقة الجزاء، لكن تسديدته الأرضية كان لها الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بالمرصاد (53).
وتكللت أخيرًا مجهودات النجم كريستيانو رونالدو بالنجاح بتسجيله الهدف الثاني للنصر، والشخصي الخامس له في البطولة، بعد أن استغل تمريرة طولية من الكرواتي بروزفيتش، وخطأ فادحًا من الحارس فلاديمير ستويكوفيتش؛ ليخطف الكرة من أمامه، ويضعها بكل ثقة داخل المرمى الخالي، وذلك في الدقيقة الـ(86).
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد شهدت يوم الأربعاء الماضي فوز النصر بنتيجة 1-0؛ ليتأهل النصر بعدما تفوق بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.
ويتقابل النصر في الدور ربع النهائي مع العين الإماراتي الفائز مساء اليوم على ناساف الأوزبكي (2-1).