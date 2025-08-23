"القادسية" بعد قرار الاستئناف بشأن "السوبر": سنلجأ لكل الخيارات القانونية لحماية حقوقنا

"على الرغم من اعتراضنا السابق على استبدال نادي الهلال بنادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر، استنادًا إلى لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فقد تجاهلت لجنة المسابقات طلبنا وأحكام اللوائح الملزمة، وقررت إقامة المباراة بين الأهلي والقادسية."