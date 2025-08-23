"القادسية" بعد قرار الاستئناف بشأن "السوبر": سنلجأ لكل الخيارات القانونية لحماية حقوقنا

أصدر نادي القادسية بيانًا رسميًا، عقب صدور قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن انسحاب نادي الهلال من مواجهة نصف النهائي في بطولة كأس السوبر السعودي 2025–2026.
وأوضح النادي في بيانه: "إثر صدور قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/ل إس/2825) بتاريخ 23/08/2825م، والمتعلق بانسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي 2026/2025، يؤكد نادي القادسية ما يلي:
"على الرغم من اعتراضنا السابق على استبدال نادي الهلال بنادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر، استنادًا إلى لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، فقد تجاهلت لجنة المسابقات طلبنا وأحكام اللوائح الملزمة، وقررت إقامة المباراة بين الأهلي والقادسية."
وأضاف البيان: "إلا أن لجنة الاستئناف قررت الآن اعتبار نادي الهلال خاسرًا في مباراة نصف النهائي أمام نادي القادسية بنتيجة (3-8)، وهو ما يؤكد صحة موقف القادسية القانوني منذ البداية، ويعكس التطبيق السليم والصحيح للوائح الاتحاد."
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه "سيتخذ جميع الخيارات القانونية والتنظيمية المتاحة لضمان حماية حقوقه ومصالحه الرياضية والمالية والمعنوية، في ضوء الآثار الجوهرية المترتبة على هذا القرار".