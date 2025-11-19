صراع الكبار في ميدان الملك عبدالعزيز.. نخبة الخيل العربية تتنافس على كأس رئيس دولة الإمارات

ينظّم نادي سباقات الخيل حفل الأسبوع السادس في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، وسط منافسات مرتقبة لأهم الكؤوس، يتصدّرها كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيل العربية الأصيلة، أحد أبرز سباقات الخيل العربية عالميًا، بجائزة مالية تبلغ مليونًا ونصف المليون ريال.
وتشهد نسخة 2025 من الكأس مشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة، وسط ترقّب كبير للمنافسة المحتدمة بين أبطال التصنيفات العليا، حيث سجلت القائمة النهائية 24 مشاركًا، بينهم 20 بصفة أساسية و4 احتياط، بتصنيفات تتراوح بين 95 و125، يتقدّمهم: نديم الملوك الخالدية، ونجيب الزمان، وفودي بانيه، ومتوكل الخالدية، وبنت غالية الخالدية.
كما يتطلّع المتابعون لمشاركة أبطال آخرين، مثل: سكوتلاند يارد، وبولدي بورتو، ودانس ديسير، خلال الشوط السادس يوم السبت، إلى جانب يروع والمبير وسلفان في سابع أشواط يوم الجمعة ضمن كأس وزارة الداخلية (الفئة الثالثة).
وتستكمل المنافسات يوم الجمعة بـكأس وزارة العدل (الفئة الثالثة) بمشاركة أسماء بارزة مثل بدر السماوي وونعمين وصحفي، فيما يشهد السبت كأس سلطان راعي القوده للمهور عمر سنتين على مسافة 1400 متر، بمشاركة قلب الرعد وتويجري وجليبيب وعنقود.
ويُختتم الحفل بـجائزة عبدالله عبدالمحسن البسام التقديرية في الشوط العاشر لمسافة 1600 متر، بمشاركة مميزة من شان وأركان الدرعية وكوافل.