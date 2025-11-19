صراع الكبار في ميدان الملك عبدالعزيز.. نخبة الخيل العربية تتنافس على كأس رئيس دولة الإمارات

وتشهد نسخة 2025 من الكأس مشاركة نخبة من الخيل العربية الأصيلة، وسط ترقّب كبير للمنافسة المحتدمة بين أبطال التصنيفات العليا، حيث سجلت القائمة النهائية 24 مشاركًا، بينهم 20 بصفة أساسية و4 احتياط، بتصنيفات تتراوح بين 95 و125، يتقدّمهم: نديم الملوك الخالدية، ونجيب الزمان، وفودي بانيه، ومتوكل الخالدية، وبنت غالية الخالدية.