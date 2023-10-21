برباعية.. "نيوكاسل يونايتد" يضرب "كريستال بالاس" ويقفز للمركز الخامس

سجل ميرفي الهدف الأول لنيوكاسل عند الدقيقة الـ4 من تسديدة مباشرة، وأهدر نيوكاسل عدة فرص قبل أن يلعب ميرفي تمريرة حاسمة استغلها أنتوني جوردن لمضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 44، وأضاف لاعب الوسط شون لونجستاف الهدف الثالث عند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.