برباعية.. "نيوكاسل يونايتد" يضرب "كريستال بالاس" ويقفز للمركز الخامس

كسب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، كريستال بالاس ضيفه «4-0»، السبت، ليرتقي إلى المركز الخامس ضمن الجولة الـ9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل ميرفي الهدف الأول لنيوكاسل عند الدقيقة الـ4 من تسديدة مباشرة، وأهدر نيوكاسل عدة فرص قبل أن يلعب ميرفي تمريرة حاسمة استغلها أنتوني جوردن لمضاعفة تقدم فريقه في الدقيقة 44، وأضاف لاعب الوسط شون لونجستاف الهدف الثالث عند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وجاءت محاولة كريستال بالاس الأولى على المرمى عند الدقيقة 66، قبل دقيقة واحدة من تسجيل كالوم ويلسون الهدف الرابع مستغلاً لمسة مهارية من ميرفي.
ويحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ11.