"فيليكس سانشيز": منتخب قطر سيظهر بشكل جيد في المونديال

وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل: "في 2019 كان من الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا، ولكننا توجنا باللقب، لا أتحدث عن أننا سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافسة في أعلى المستويات".