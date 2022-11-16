"فيليكس سانشيز": منتخب قطر سيظهر بشكل جيد في المونديال

أعرب فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل جيد في منافسات بطولة كأس العالم، وخاصة أنه منتخب البلد المنظم.
وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل: "في 2019 كان من الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا، ولكننا توجنا باللقب، لا أتحدث عن أننا سنصبح أبطال العالم، ولكن بكل تأكيد هدفنا هو المنافسة في أعلى المستويات".
ويواجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية للبطولة، ثم يواجه منتخب السنغال بعدها بخمسة أيام، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة الأولى بمواجهة المنتخب الهولندي.
وقال سانشيز: "نواجه منتخبات تواجدت من قبل في نهائيات كأس العالم، أو توجت بلقب بطولة أمم أفريقيا، العديد من اللاعبين هم الأفضل في العالم في مراكزهم، يمتلكون خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري الأبطال".
في المقابل، لا يملك المنتخب القطري الخبرة الدولية الكبيرة؛ حيث إن كل لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري القطري.