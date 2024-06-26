غداً.. الرياض تحتضن انطلاق منافسات بطولة آسيا للسنوكر 2024

ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.