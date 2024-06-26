غداً.. الرياض تحتضن انطلاق منافسات بطولة آسيا للسنوكر 2024

تنطلق منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024 غداً الخميس، على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو 2024.
ويشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة آسيوية هي: " السعودية , منغوليا , هونج كونج , الهند , ميانمار , باكستان , سريلانكا , كوريا الجنوبية , سنغافورة , إيران , لبنان , قطر , الكويت , البحرين , الإمارات ". يتنافسون في 5 منافسات هي: " سنوكر 6 كرات فرق , سنوكر 6 كرات للرجال , سنوكر 6 كرات للسيدات ,سنوكر 6 كرات تحت 21 عاماً للرجال , البلياردو الإنجليزي للرجال".
ويقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الخميس بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر مبارك الخيارين، ورئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ورؤساء وأعضاء الدول المشاركة، ويشتمل الحفل على العديد من الفقرات.