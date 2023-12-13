الاتفاق يستهدف التعاقد مع مهاجم النصر السابق "فينيست أبو بكر"

وبحسب ما نشره ذات الموقع؛ فإن الاتفاق -بقيادة ستيفن جيرارد- في مناقشات مع الدولي الكاميروني منذ عدة أسابيع بالفعل؛ مشيرًا إلى أنه ينبغي على النادي السعودي تقديم عرض لبشكتاش في موسم الانتقالات القادم، من أجل الحصول على خدمات أبو بكر.