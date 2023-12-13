الاتفاق يستهدف التعاقد مع مهاجم النصر السابق "فينيست أبو بكر"

كشف موقع "africafoot" عن دخول مسؤولي نادي الاتفاق في مفاوضات مع الكاميروني فينيست أبو بكر لاعب بشكتاش التركي الحالي والنصر السابق؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب ما نشره ذات الموقع؛ فإن الاتفاق -بقيادة ستيفن جيرارد- في مناقشات مع الدولي الكاميروني منذ عدة أسابيع بالفعل؛ مشيرًا إلى أنه ينبغي على النادي السعودي تقديم عرض لبشكتاش في موسم الانتقالات القادم، من أجل الحصول على خدمات أبو بكر.
وكانت إدارة بشكتاش قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه استبعاد فينيست أبو بكر و4 من زملائه إلى نهاية الموسم؛ بسبب الأداء السيئ مع الفريق.
ورحل فينيست أبو بكر صاحب 31 عامًا، عن صفوف النصر في يناير الماضي، بعد تعاقد الفريق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينتقل إلى صفوف بشكتاش التركي.