بمشاركة " الجهني".. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الجزائر الودية

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الإثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية التي ستقام مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.