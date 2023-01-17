السوبر الإيطالي بالرياض.. قمة منتظرة تجمع "إيه سي ميلان" و"إنتر ميلان"

طرف اللقاء الأول إيه سي ميلان تمكّن من تحقيق لقب الدوري الإيطالي في نسخته الماضية، وإعادة الكأس لخزائن النادي، بمساهمة كتيبة من النجوم يقودها المدرب فيولي، تجمع بين الخبرة وعلى رأسهم السويدي إبراهيموفيتش والفرنسي جيرو، وروح الشباب في أسماء لامعة، يتقدمهم الجزائري إسماعيل بن ناصر، والبرتغالي لياو، وكذلك الفرنسي ثيو هيرنانديز، وغيرهم، فيما جاره وخصمه التاريخي إنتر ميلان، فيحضر بعد أن توج بلقب بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس في المباراة النهائية، ليكمل مسيرة ناجحة في العامين الماضيين، والتي شملت تحقيقه لقب بطولة الدوري الإيطالي 2020-2021، فضًلا عن كونه حامل لقب كأس السوبر، التي حققها قبل عام من الآن في ميلانو؛ حيث يسعى بقيادة مدربه الشاب سيميوني انزاغي لمواصلة تسجيل النجاحات بمجموعة من العناصر المميزة؛ منها الإيطالي باريلا، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وتتقدمها عناصر خبرة، منها السلوفيني سمير هاندانوفيتش، والهولندي سيتفن دي فري.