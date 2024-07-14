الرائد يعلن تعيين البرازيلي أودير هيلمان مدرباً للفريق الكروي الأول

وكانت إدارة النادي أعلنت في الأول من يوليو الجاري رحيل مدرب الفريق الكروي الأول الكرواتي إيغور جوفيتشفتش عقب نهاية عقده بعد أن قاده في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 9 انتصارات، و10 تعادلات ، مقابل 15 هزيمة.