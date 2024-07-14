الرائد يعلن تعيين البرازيلي أودير هيلمان مدرباً للفريق الكروي الأول

أعلنت إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، لتولي قيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
وكانت إدارة النادي أعلنت في الأول من يوليو الجاري رحيل مدرب الفريق الكروي الأول الكرواتي إيغور جوفيتشفتش عقب نهاية عقده بعد أن قاده في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 9 انتصارات، و10 تعادلات ، مقابل 15 هزيمة.
ورحبت إدارة بالمدرب الجديد بنشر مقطع فيديو عبر حسابها وعلقت عليه: "مرحباً.. إدارة نادي الرائد تنهي التعاقد مع المدير الفني البرازيلي السيد أوديرهيلمان".
وقاد المدرب البالغ من 47 عاماً فريق الرياض، الموسم الماضي، بعد إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، إذ درب الفريق منذ الجولة العاشرة، واستطاع أن يبقيه في نهاية الموسم في دوري روشن السعودي.
الجدير ذكره أن أودير هيلمان بدأ مسيرته التدريبية كمدرب مساعد للمنتخب البرازيلي الأولمبي في موسم 15/16 قبل أن يتم تعيينه كمدير فني مؤقت لفريق إنترناسيونال البرازيلي في موسم 17/18، ثم أصبح المدير الفني الأساسي للفريق بالموسم ذاته.
وفي موسم 19/20 انتقل للعمل كمدير فني لفريق فلومينينسي البرازيلي قبل أن يرحل في الموسم التالي لتدريب الوصل الإماراتي في تجربة أولى خارج بلاده، ثم عاد مرة أخرى لبلاده هذه المرة عبر بوابة نادي ثالث وهو سانتوس، ومنه انتقل لتدريب فريق الرياض في أكتوبر الماضي.