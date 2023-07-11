دورة الألعاب العربية الـ 15: السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية

فقد المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، بطاقة الوصول إلى نهائي المسابقة، بعد خسارته من نظيره الإماراتي بنتيجة 55/61 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، على الرغم من تقدم المنتخب السعودي في الأشواط الأصلية، إلا أنه خسر في الوقت الإضافي، ويلتقي الأخضر اليوم الأربعاء نظيره الفلسطيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عند الساعة السادسة والنصف مساء (توقيت السعودية).