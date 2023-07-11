دورة الألعاب العربية الـ 15: السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية

توج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة المقامة في الجزائر، أمس الثلاثاء ، الرباع السعودي سراج آل سليم، لاعب المنتخب السعودي للأثقال، بميداليتين ذهبية في وزن 61 كجم، بعد أن حقق آل سليم المركز الأول في منافسات الأثقال (الخطف) و(النتر).
وبهذه الميداليات رفعت السعودية ميدالياتها في الدورة إلى 22 ميدالية بعد أن حققوا اليوم 11 ميدالية (ذهبيتين للأثقال، وفضية وأربع برونزيات للملاكمة، وبرونزيتين للمبارزة، وبرونزية واحدة للدراجات، وبرونزية للمصارعة).
حقق فريق الملاكمة خمس ميداليات في ختام منافسات الملاكمة أمس الثلاثاء، في قاعة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حيث اكتفت الملاكمة رغد النعيمي بفضية (وزن 63 كغ) بعد انسحابها من نهائي المسابقة أمام الجزائرية زبيدة هيا، عقب أن تعرضت إلى الإصابة، قبل انطلاق المنافسات.
فيما نالت هديل عاشور برونزية (وزن 60 كغ) وكلثوم حنتول برونزية (وزن 50 كغ)، كما أحرز محمد صبحي برونزية (وزن 80 كغ) وزياد مجرشي برونزية (وزن 54 كغ).
أحرز المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، ميداليتين برونزيتين، في منافسات سلاحي الابيه والسايبر (فرق) التي أُقيمت في صالة المركز الرياضي النسوي بن عكنون.
وجاءت برونزية سلاح الابيه بوساطة ضي العميري وفوزية الخيبري وندى العابد وشوق الجزار، فيما تحققت برونزية سلاح السايبر عن طريق الحسناء الحماد وربى المصري وعهد المعمر وتالين القضماني.
فازت دانية سمباوة لاعبة المنتخب السعودي للدراجات، ببرونزية سباق الفردي (ضد الساعة) لمسافة 15,5 كم، بعد أن حلت ثالثًا، في السباق الذي جرى صباح اليوم في ولاية تيبازة، حيث أنهت السباق بزمن 23:13 دقيقة.
اختتم المصارع إبراهيم فلاتة في اليوم الأخير لمنافسات المصارعة في الدورة، بتحقيقه برونزية وزن 97 كجم.
حجز المنتخب السعودي تحت 19 عامًا أولى بطاقات نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية بعد فوزه المثير مساء أمس على نظيره الجزائري بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 19 مايو بولاية عنابة الجزائرية، وشهدت قوة وإثارة طوال المباراة، أنهى خلالها الأخضر الشوط الأول بهدف عبد الله الزيد وتعادل الجزائر في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف صهيب الزيد هدف الفوز قبل النهاية بربع ساعة.
تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد، لنصف نهائي مسابقة كرة اليد في الدورة بعد فوزه أمس على نظيره الجزائري بنتيجة 22/15 في ختام الأدوار التمهيدية والمقامة في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس في مدينة وهران الجزائرية، ليحل ثانيًا ويواجه صاحب المركز الثالث نظيره الجزائري اليوم الأربعاء عند التاسعة والنصف مساء (توقيت السعودية) في المواجهة الثانية من هذا الدور، وتسبقهم المواجهة الأولى والتي تجمع صاحب المركز الأول قطر وصاحب المركز الرابع العراق عند السابعة والنصف مساء (توقيت السعودية) .
تأهل المنتخب السعودي لكرة الهدف، لنصف نهائي اللعبة، على الرغم من خسارته من نظيره الجزائري أمس بنتيجة 7/9 ، في اللقاء الذي أُقيم في القاعة المتعددة للرياضات بمنطقة حيدرة في العاصمة الجزائرية الجزائر، مما جعله يحل ثانيًا في الدور التمهيدي ويلاقي نظيره الجزائري صاحب المرتبة الثالثة مرة أخرى في نصف النهائي عند الثامنة والنصف مساء (توقيت السعودية) لتحديد صاحب البطولة الأولى لنهائي المسابقة، فيما يلتقي الأردن صاحب المركز الأول مع قطر صاحب المركز الرابع.
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات كرة السلة 3*3 بخمس مواجهات، حيث يلتقي الأخضر السعودي (رجال) نظيره الموريتاني عند الساعة 6.30 مساء والعراقي عند الساعة 8.40 مساء، والليبي عند الساعة 11.00 صباحًا، ويمثل المنتخب السعودي مناف آل سالم ومحمد الخاطر وريان الأحمد وسعد السبيعي، فيما يلعب المنتخب السعودي للسيدات مواجهتين، أمام الجزائر عند الساعة 7.50 مساء، وأمام تونس عند الساعة 10.20 مساء، ويمثلهن جنى بلغيث ودر بالي ولمى خالد ونورة النويصر.
حققت حنان عامري لاعبة الأثقال، المركز الرابع، في منافسات (سيدات) وزن 49 كغ فئة الخطف، ويواصل المنتخب السعودي للأثقال، منافساته في الدورة، اليوم الأربعاء عند الساعة 6.00 مساء، بمشاركة اللاعبين محمود آل حميد وعبدالرحمن البلادي، في فئة 73 كم، وذلك بالقاعة المتعددة الرياضات، في العاصمة الجزائرية الجزائر.
فقد المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة، بطاقة الوصول إلى نهائي المسابقة، بعد خسارته من نظيره الإماراتي بنتيجة 55/61 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس في صالة سطاوالي بالعاصمة الجزائرية الجزائر، على الرغم من تقدم المنتخب السعودي في الأشواط الأصلية، إلا أنه خسر في الوقت الإضافي، ويلتقي الأخضر اليوم الأربعاء نظيره الفلسطيني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عند الساعة السادسة والنصف مساء (توقيت السعودية).
يبحث المنتخب السعودي لكرة الطاولة عن تحقيق ذهبية الطاولة (فرق) حينما يواجه اليوم الأربعاء الفائز من قطر والجزائر، عند الساعة الثامنة مساءً (توقيت السعودية) في القاعة الرياضية بولاية تيبازة الجزائرية، وجاء وصول الأخضر للنهائي بعد فوزه على نظيره الأردني أمس الثلاثاء بنتيجة 3/2، ومثّل الأخضر السعودي عبد العزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وعزام عالم وخالد الشريف.