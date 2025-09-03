الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًّا

في إطار المعسكر الإعدادي المقام حاليًا بجمهورية التشيك خلال أيام "فيفا" لشهر سبتمبر، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًّا مساء غدٍ الخميس.
وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على استاد "فيكتوريا زيزكوف" تحت إشراف المدير الفني الفرنسي إيرڤي رينارد؛ بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين المربعات، ثم تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الكرات الثابتة والاسترجاع.
في سياق متصل، واصل سالم الدوسري ونواف العقيدي تمارينهُما الخاصة في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي، فيما غاب ناصر الدوسري عن الحصة التدريبية واكتفى بتمارين خاصة أيضًا تحت إشراف الطاقم الطبي. كما لم يُكمل زياد الجهني الحصة التدريبية لشعوره بآلام في كاحل القدم.