الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًّا

في إطار المعسكر الإعدادي المقام حاليًا بجمهورية التشيك خلال أيام "فيفا" لشهر سبتمبر، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًّا مساء غدٍ الخميس.