أخضر السلة للشباب يفوز على الإمارات في البطولة الخليجية

واصل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة انتصاراته بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة على نظيره الإماراتي صاحب الضيافة 58-48 لحساب الجولة الثالثة من الدوري التمهيدي في البطولة الخليجية للشباب لكرة السلة المؤهلة لنهائيات آسيا في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد بصالة نادي الوصل بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
شهدت بداية اللقاء تفوق وأفضلية للأخضر، واستطاع أن ينهي الفترة الأولى لصالحه 13 -12، واصل الأخضر تفوقه في الفترة الثانية 30-25، وحسم الفترة الثالثة لصالحه أيضًا بـ 48-36.
وتحصلت الفرق المشاركة على راحة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف المباريات الثلاثاء، حيث سيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، على أن يختتم الأخضر مشواره في الدور التمهيدي، الأربعاء المقبل، أمام البحرين، فيما تُقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الجمعة.
يتأهل للمربع الذهبي الفرق الأربعة الأولى، على أن يتأهل لنهائيات آسيا المقررة في إيران نهاية الشهر المقبل البطل والوصيف لهذه النسخة الخليجية.