أخضر السلة للشباب يفوز على الإمارات في البطولة الخليجية

وتحصلت الفرق المشاركة على راحة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف المباريات الثلاثاء، حيث سيلعب المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، على أن يختتم الأخضر مشواره في الدور التمهيدي، الأربعاء المقبل، أمام البحرين، فيما تُقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الجمعة.