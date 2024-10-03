دوري روشن للمحترفين: بهدف قاتل من "ساكالا".. الفيحاء ينجو بالتعادل من مطب الوحدة

أهداف المباراة سجلها مشعل العلائلي في الدقيقة 4 قبل أن يتعادل للفيحاء اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 74 ثم ينجح محترف الوحدة ايغالو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 قبل أن يتعادل فاشون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 90+14 من ركلة جزاء.