دوري روشن للمحترفين: بهدف قاتل من "ساكالا".. الفيحاء ينجو بالتعادل من مطب الوحدة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع شقيقه الفيحاء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها مشعل العلائلي في الدقيقة 4 قبل أن يتعادل للفيحاء اليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 74 ثم ينجح محترف الوحدة ايغالو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 قبل أن يتعادل فاشون ساكالا للفيحاء في الدقيقة 90+14 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة عند النقطة رقم 5 كما رفع الفيحاء رصيده هو الآخر عند النقطة رقم 5.