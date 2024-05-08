حال فشل صفقة "صلاح".. "سون" مهاجم توتنهام هدفُ الاتحاد بالفترة المقبلة

وقال في تصريحات له إن صلاح لا يزال الهدف الأساسي للاتحاد، ولكن المفاوضات معه تمضي بوتيرة بطيئة، والمهاجم المصري لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن.