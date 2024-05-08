حال فشل صفقة "صلاح".. "سون" مهاجم توتنهام هدفُ الاتحاد بالفترة المقبلة

وضعت إدارة نادي الاتحاد، اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هدفًا محتملًا في حال فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.
وبحسب ما صرّح به الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"؛ فإن إدارة الاتحاد وضعت المهاجم سون هدفًا محتملًا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.
وقال في تصريحات له إن صلاح لا يزال الهدف الأساسي للاتحاد، ولكن المفاوضات معه تمضي بوتيرة بطيئة، والمهاجم المصري لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن.
ويُعَد سون هيونغ مين صاحب الـ31 عامًا، أحد أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية، وانضم لصفوف توتنهام هوتسبير في أغسطس 2015، قادمًا من باير ليفركوزن.
ويلعب هيونغ مين لصفوف المنتخب الكوري الجنوبي منذ 2010، وتبلغ القيمة السوقية له -بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي- نحو 50 مليون يورو.