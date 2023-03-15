الشباب يمدد عقد كارلوس جونيور حتى 2027

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور، لمدة ثلاث سنوات ليستمر مع الفريق حتى صيف 2027م.