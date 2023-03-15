رياضة
الشباب يمدد عقد كارلوس جونيور حتى 2027
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الأربعاء، تمديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول البرازيلي كارلوس جونيور، لمدة ثلاث سنوات ليستمر مع الفريق حتى صيف 2027م.
ونشر النادي بياناً مقتضباً عبر حسابه الرسمي على " تويتر" قال فيه:" مددت إدارة نادي الشباب، عقد المحترف البرازيلي كارلوس جونيور، ليمثل الفريق حتى نهاية موسم 2027م ".
وانضم المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور إلى صفوف الشباب في صيف 2021 بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادماً من صفوف سانتا كلارا البرتغالي.
الجدير بالذكر أن الشباب يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين (43 نقطة) ويأتي "جونيور" في وصافة ترتيب الهدافين برصيد (12 هدفاً).