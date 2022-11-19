بدء انطلاق حافلات نقل مشجعي المنتخبات من منفذ سلوى

انطلقت حافلات النقل الترددي لمشجعي كرة القدم من منفذ سلوى الحدودي إلى منفذ أبو سمرة، تحمل عددا من الجماهير الرياضية من مختلف الدول، وسط إجراءات تنظيمية واسعة من الهيئة العامة للنقل، والجهات المعنية.