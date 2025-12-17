"الغامدي" يتوّج الجواد "يهمني" بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي

سلّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كأس وزارة التعليم لمالك الجواد "يهمني" تركي معلا السهلي، بعد فوزه في الشوط الرابع المخصص لكأس الوزارة، ضمن حفل السباق السنوي لموسم الطائف الشتوي 1447هـ، والذي أقيم في ميدان الملك خالد للفروسية.
وشهد السباق حضور أكثر من 300 طالب وطالبة من مدارس المحافظة، في فعالية تهدف إلى تعزيز ارتباط الطلاب بالرياضات الوطنية الأصيلة.
وتكوّن السباق من عدة أشواط، كان أبرزها الشوط الرابع الذي خُصص لكأس وزارة التعليم، وتوّج فيه الجواد "يهمني" بالمركز الأول.
وعبّر الدكتور الغامدي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مهنئًا مالك الجواد الفائز، ومشيدًا بمستوى التنظيم والاهتمام بنشر ثقافة الفروسية بين الأجيال الجديدة.