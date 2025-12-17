"الغامدي" يتوّج الجواد "يهمني" بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي

سلّم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، كأس وزارة التعليم لمالك الجواد "يهمني" تركي معلا السهلي، بعد فوزه في الشوط الرابع المخصص لكأس الوزارة، ضمن حفل السباق السنوي لموسم الطائف الشتوي 1447هـ، والذي أقيم في ميدان الملك خالد للفروسية.