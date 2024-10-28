بتواجد ممثلي الاتحادات الـ14 المعنية.. ختام ورشة عمل انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 - 2028

وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، عبدالعزيز بن محمد العنزي، خلال لقاءه بممثلي الاتحادات الـ14 المعنية، إن دورهم يأتي لضمان سير العملية الانتخابية على النحو القانوني الأمثل، من حيث ملاءمة المرشحين، والنظر في الطعون، وفحص القوائم الأولية، وفق أنظمة ولوائح الاتحادات الدولية والميثاق الأولمبي، مشدداً أن إقامة 14 اتحادًا لانتخابات رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة، بسبب استيفائها كامل شروط إقامة الجمعية العمومية.

وكشف العنزي عن تضمن البرنامج الانتخابي تسع مراحل ستحدد مواعيدها لاحقاً، تبدأ بفتح باب الترشح وقيد الناخبين، تليها مرحلة فحص وإعلان القوائم الأولية، ثم مرحلة الطعن على القوائم الأولية، ثم مرحلة النظر في طعون القائمة الأولية، ثم الإعلان عن القوائم النهائية، تليها مرحلة الانتخاب وعقد الجمعية العمومية، ثم مرحلة الطعن على إجراءات الانتخابات، ثم مرحلة النظر في طعون إجراءات الانتخابات، تليها، المرحلة النهائية بصدور قرار تشكيل مجلس الإدارة.