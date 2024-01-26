إجماع تام من متسابقي فورمولا إي على تميز وجمال حلبة الدرعية

وأضاف صاحب الـ37 عامًا في تصريحه قائلًا: "حرصت على القدوم إلى المملكة يوم الثلاثاء الماضي، لأستمتع بالمناظر التاريخية والأجواء المذهلة في الدرعية، قبل أن نحوّل تركيزنا بالكامل نحو السباق، والذي أتمنى أن أقدم فيه عطاءً جيدًا، وأحسن فيه مركزي في الجولة الماضية بالمكسيك"، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذا النوع من السباقات كفيل بإلهام جيل الشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من سكّان المملكة، متمنيًا في الوقت ذاته أن تسهم الفورمولا إي باحتراف بعض منهم لرياضة المحركات، أو الاتجاه للعمل في المجال وإثراء هذا القطاع بخبراتهم الواعدة عبر العديد من التخصصات الهندسية والميكانيكية التي يحتويها.