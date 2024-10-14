ألعاب السعودية الثالثة: "العمري" يتوج أبطال شباب التايكوندو

اختتمت اليوم الاثنين منافسات التايكوندو للشباب في بوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، حيث توج العميد شداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، الفائزين بالميداليات.