ألعاب السعودية الثالثة: "العمري" يتوج أبطال شباب التايكوندو

اختتمت اليوم الاثنين منافسات التايكوندو للشباب في بوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، حيث توج العميد شداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، الفائزين بالميداليات.
وحصد عبدالله مشرف (الشباب) ذهبية وزن 48 كجم، بينما حصل خالد الشهراني (أبها) على الفضية، وفاز بالميداليتين البرونزيتين علي الدين السيسي (الأهلي) ونواف البيشي (الهلال).
وفي منافسات وزن 55 كجم، توج عبدالرحمن الشهراني (أبها) بالميدالية الذهبية، وحصل طارق زواوي (حراء) على الفضية، فيما تقلد البرونزيتين عبدالعزيز أبو فالح (الحريق) وعبدالرحمن الجابري (النصر).
وخطف عبدالله الدوسري (النور) ذهبية وزن 63 كجم، بينما حصل عيسى مجرشي على الميدالية الفضية، وحصد الثنائي فراس العليو (السلام) وريان الحارثي (الاتحاد) الميداليتين البرونزيتين.
ونال راكان الأغاء (الأهلي) ذهبية وزن 73 كجم، فيما حقق نواف حسين (الهلال) الميدالية الفضية، وتقلد ثنائي (الشباب) فيصل المطيري وإبراهيم الدوسري الميداليتين البرونزيتين. كما فاز أحمد بن قاسم (الشباب) بذهبية وزن +73 كجم، وحصل يوسف آل مداوي (أبها) على الميدالية الفضية، وحصد البرونزية الحر آل حمادة (الترجي) وعبدالرحمن عبدالله.
من جهة أخرى، تستكمل منافسات التايكوندو غدًا الثلاثاء في بوليفارد 2 بأوزان 49 كجم للسيدات و58 كجم و80 كجم للرجال.