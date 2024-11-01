كؤوس افتتاح بطولة "الأولمبية" سعودية.. و"البلوي" توَّجهم

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية، تتواكب مع رؤية السعودية 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن، وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك، وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.