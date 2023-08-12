صافرة المغربي الدولي "رضوان جيد" تضبط نهائي "ديربي الشرق الأوسط" بين الهلال والنصر

تضبط صافرة الحكم المغربي الدولي "رضوان جيد"، نهائي "ديربي الشرق الأوسط"، الذي يجمع فريقي الهلال والنصر السعوديين، في النهائي الأغلى "عربيًّا" من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
ويلتقي الهلال والنصر، عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن نهائي البطولة التي شارك فيها 37 ناديًا، حضر منهم 16 فريقًا في دور المجموعات الذي استضافته السعودية في مدينتي أبها والطائف.
ويضم طاقم التحكم للنهائي العربي، كلًّا من: لحسن آركاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثاني، ومحمود البنا حكم رابع، وسيمر الكراز حكم فيديو، وقواري مقران مساعد حكم فيديو، وسعد كميل مقيمًا للحكام.