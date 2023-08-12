صافرة المغربي الدولي "رضوان جيد" تضبط نهائي "ديربي الشرق الأوسط" بين الهلال والنصر

ويلتقي الهلال والنصر، عند الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن نهائي البطولة التي شارك فيها 37 ناديًا، حضر منهم 16 فريقًا في دور المجموعات الذي استضافته السعودية في مدينتي أبها والطائف.