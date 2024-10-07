تنطلق غداً .. الرياض تحتضن البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع الاتحاد العربي، وذلك في مقر تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة الرياض. تستمر البطولة حتى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 13 دولة، وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، عمان، البحرين، اليمن، العراق، المغرب، مصر، الأردن، السودان، والجزائر.
تتضمن البطولة 17 منافسة للرجال والسيدات على مستوى الكبار والناشئين في السنوكر "سنوكر 15 كرة، 6 كرات، والفرق"، وكذلك في البلياردو "10 كرات، 9 كرات لجميع الفئات والفرق"، بجانب البلياردو الفرنسي، الذي تشارك فيه المملكة للمرة الأولى.
تسبق البطولة اجتماع اللجنة المنظمة مساء اليوم الاثنين للوقوف على آخر استعدادات اللجان، يعقبه الاجتماع الفني التحضيري مع ممثلي المنتخبات، وستُجرى قرعة المنافسات.
من جانبها، ألغت اللجنة المنظمة للبطولة حفل الافتتاح المبسط الذي كان مقررًا إقامته مساء غدٍ الثلاثاء، بسبب وفاة والدة رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمر الخرادلي، وتعذر حضوره.