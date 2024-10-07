تنطلق غداً .. الرياض تحتضن البطولة العربية للبلياردو والسنوكر

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع الاتحاد العربي، وذلك في مقر تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالعاصمة الرياض. تستمر البطولة حتى 17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 13 دولة، وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، عمان، البحرين، اليمن، العراق، المغرب، مصر، الأردن، السودان، والجزائر.