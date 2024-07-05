القادسية يضغط لحسم صفقة المهاجم المغربي "يوسف النصيري" خلال الانتقالات الصيفية

وفي التفاصيل، أكد الصحفي "سانتي اونا" أن القادسية يضغط بقوة لحسم صفقة انتقال المهاجم صاحب الـ27 عاماً إلى صفوفه، وقال الصحفي الذي يعمل في موقع "footmercato" الفرنسية :" اتفاق تام بين فنربخشة وإشبيلية على انتقال النصيري.. لكن القادسية السعودي يضغط بقوة ويريد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وسيكون على النصيري أن يختار من الآن فصاعداً".