"العطوان": ملعب 974 قابل للتفكيك بالكامل.. ويشهد سبع مباريات في كأس العالم

وأوضح العطوان أن الرقم 974 في اسم الملعب يشير إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استخدمت في بنائه، كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، في إشارة إلى تواصل البلاد وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وارتباطها تاريخيًّا بالعالم عبر مياه الخليج العربي، التي يطلّ عليها الملعب المونديالي.