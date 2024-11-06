منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، غداً الخميس، عند الساعة الـ 11:30 ظهراً، مواجهة قوية عندما يواجه منتخب تونس في الدور الربع نهائي من البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة، التي تقام في مملكة البحرين، حتى 11 من شهر نوفمبر الجاري.
وأجرى مدرب الأخضر تدريبات حديد وتقوية العضلات في الصالة الرياضية بمشاركة جميع اللاعبين، وبعدها محاضرة فنية حثهم على تجنب الأخطاء والتركيز داخل الملعب، خصوصاً أن مباراة الغد تتطلب مجهوداً مضاعفاً، كونها مباراة مصيرية؛ تحدد تأهل الفائز إلى الدور النصف نهائي.
وتستكمل مباريات دور الربع النهائي بمواجهة صاحب الأرض البحرين ضد الأردن الـ 7 مساءً، في حين يلتقي الكويت مع عمان 2 ظهراً، ويلعب قطر مع العراق 4.30 مساءً.