منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة، غداً الخميس، عند الساعة الـ 11:30 ظهراً، مواجهة قوية عندما يواجه منتخب تونس في الدور الربع نهائي من البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة، التي تقام في مملكة البحرين، حتى 11 من شهر نوفمبر الجاري.