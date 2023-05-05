نجوم يملكون صُنع الفارق في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

على الرغم من عدم لعبه أي دقيقة خلال مسيرة أوراوا المميزة إلى نهائي نسخة 2022، فقد تأكد شينزو كوروكي من عدم طرح أي أسئلة حول تأثيره في الانتصار إذا ما استمر فريق سكورزا في النجاح وتحقيق الفوز باللقب غدًا السبت، وذلك بعد أدائه شبه المثالي خلال 67 دقيقة، كان فيها على أرض الملعب في مباراة الذهاب.