"الاتفاق" يخطط لضمّ نجم ليفربول "جويل ماتيب" في يناير

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن نية نادي الاتفاق للتعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم المقبل.
وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن مسؤولي النادي السعودي يخططون لضم لاعب ليفربول في يناير القادم.
وكانت الصحفي "فابريزيو رومانو" قد ذكر أيضًا رغبة نادي الاتفاق في التعاقد مع الإنجليزي جيسي لينغارد، لاعب نوتينغهام فورست السابق، خلال الموسم المقبل.
ويلعب جويل ماتيب البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي، منذ يوليو 2016، قادمًا من شالكة الألماني، كما لعب سابقًا للمنتخب الكاميروني من 2010 إلى 2015.