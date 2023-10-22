"الاتفاق" يخطط لضمّ نجم ليفربول "جويل ماتيب" في يناير

ويلعب جويل ماتيب البالغ من العمر 32 عامًا، لنادي ليفربول الإنجليزي، منذ يوليو 2016، قادمًا من شالكة الألماني، كما لعب سابقًا للمنتخب الكاميروني من 2010 إلى 2015.