قمة الجولة الـ 11 من ممتاز الطائرة تجمع قطبي الطائرة السعودية الهلال والأهلي

تقام غداً الجمعة، منافسات الجولة الـ 11 لدوري ممتاز الطائرة، وتأتي مباراة الهلال صاحب المركز الأول 29 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثالث 26 نقطة من أبرز المباريات وأقواها، كونها ستحدد مسيرة الدوري بشكل كبير، خاصة إذا حقق الهلال الفوز في المباراة، حيث سيبتعد في الصدارة بدون أي خسارة، في حين على الأهلي تحقيق الفوز إذا أراد أن يستمر في المنافسة، المباراة ستقام على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض 3.30 عصراً.