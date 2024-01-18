قمة الجولة الـ 11 من ممتاز الطائرة تجمع قطبي الطائرة السعودية الهلال والأهلي

تقام غداً الجمعة، منافسات الجولة الـ 11 لدوري ممتاز الطائرة، وتأتي مباراة الهلال صاحب المركز الأول 29 نقطة، والأهلي صاحب المركز الثالث 26 نقطة من أبرز المباريات وأقواها، كونها ستحدد مسيرة الدوري بشكل كبير، خاصة إذا حقق الهلال الفوز في المباراة، حيث سيبتعد في الصدارة بدون أي خسارة، في حين على الأهلي تحقيق الفوز إذا أراد أن يستمر في المنافسة، المباراة ستقام على صالة وزارة الرياضة بالعاصمة الرياض 3.30 عصراً.
ويلتقي ضمك مع ابها على صالة وزارة الرياضة بابها 3.30 عصراً .
وتستكمل بقية المباريات، السبت المقبل، بإقامة اربع مباريات، حيث يلعب الفيصلي مع الهداية على صالة نادي سدير 3.30 عصراً .
ويحل الاتحاد ضيفاً على الخليج على صالة نادي الخليج 3.30 عصراً، فيما يلتقي الوحدة والنصر على صالة نادي الوحدة 3.30 عصراً.
ويلعب الابتسام صاحب المركز الثاني 23 نقطة مع الصفا صاحب المركز الثاني عشر بنقطة واحدة فقط، حيث لم يحقق أي فوز خلال مشواره بالدوري، المباراة ستقام على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 3.30 عصراً.