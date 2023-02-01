رياضة

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آل خليفة يهنئ السعودية باستضافة كأس آسيا 2027

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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رفع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة اختيار المملكة لتنظيم كأس آسيا 2027، وقال خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم: "نتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على اختياره لاستضافة كأس آسيا 2027.

وأضاف: ستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلّع للعمل عن قرب مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والحكومة السعودية من أجل تنظيم بطولة ستبقى في الذاكرة لجماهيرنا واللاعبين عام 2027.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا 2027
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

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