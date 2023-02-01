رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آل خليفة يهنئ السعودية باستضافة كأس آسيا 2027

وأضاف: ستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في المملكة العربية السعودية، ونحن نتطلّع للعمل عن قرب مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والحكومة السعودية من أجل تنظيم بطولة ستبقى في الذاكرة لجماهيرنا واللاعبين عام 2027.