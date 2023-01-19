في افتتاح الجولة الـ14 من دوري روشن.. الاتحاد يعتلي الصدارة "مؤقتًا" عبر بوابة الفيحاء

اعتلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين "مؤقتًا"، بعد أن تجاوز ضيفه الفيحاء بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في افتتاح الجولة الـ14 من دوري المحترفين، بقيادة طاقم تحكيم سويسري بقيادة "ساندرو شارير".