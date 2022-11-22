سالم الدوسري يقود تشكيلة الأخضر في مواجهة ميسي ورفاقه

أربعة أعوام بعد لقائهما الثاني هي المدة الزمنية الفاصلة عن المباراة الثالثة بينهما، وهي اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمع بين المنتخبين، وأُقيم في العشرين من أكتوبر 1992، في نهائي بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت إلى بطولة كأس القارات فيما بعد، وفيها تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3 / 1).