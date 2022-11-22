سالم الدوسري يقود تشكيلة الأخضر في مواجهة ميسي ورفاقه

يدشّن اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي مشاركته السادسة في كأس العالم، حينما يلاقي نظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وتضم المجموعة الثالثة، إضافة إلى السعودية والأرجنتين، كلاً من منتخبَي، المكسيك وبولندا، اللذين سيتقابلان في وقتٍ لاحقٍ من اليوم.
تاريخ مواجهات منتخبَي السعودية والأرجنتين:
تقابل الأخضر السعودي مع نظيره الأرجنتين أربع مرات سابقاً، كان من بينها مباراة واحدة فقط رسمية، تلك التي جمعتهما في النسخة الأولى من كأس القارات عام 1992.
يعود تاريخ أول مباراة جمعت بين المنتخبين إلى السادس من يوليو 1988، وكانت ضمن منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية الودية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل ألإيجابي (2/2) ، وبعدها بأيامٍ قليلة التقى المنتخبان مجدداً وبذات البطولة، لتحديد المركز الثالث، وبالتحديد في 16 يوليو، وحينها كان الفوز من نصيب "التانغو" بثنائية نظيفة.
أربعة أعوام بعد لقائهما الثاني هي المدة الزمنية الفاصلة عن المباراة الثالثة بينهما، وهي اللقاء الرسمي الوحيد الذي جمع بين المنتخبين، وأُقيم في العشرين من أكتوبر 1992، في نهائي بطولة كأس الملك فهد، والتي تحولت إلى بطولة كأس القارات فيما بعد، وفيها تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره السعودي (3 / 1).
اللقاء الأخير الذي جمع بينهما، قبل مواجهة اليوم يعود إلى 14 أكتوبر من عام 2012، وكان لقاءً ودياً استضافه استاد الملك فهد الدولي في الرياض 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.
وكشف الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عن التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة الخامسة بين المنتخبين وضمّت كلاً من:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي.
خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.