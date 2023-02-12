انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية.. الخميس

وقبل مشاركتها في جولات رابطة محترفات القولف العالمية، نجحت ثيتيكول في حجز موقعها كإحدى أبرز اللاعبات في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وأصبحت في عام 2021 أصغر لاعبة تفوز بجائزة السباق إلى كوستا ديل سول، وحققت لقب أفضل لاعبة ناشئة للعام مرة أخرى، إلى جانب فوزها بجائزة أفضل لاعبة للعام بتصويت اللاعبات.