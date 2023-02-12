انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية.. الخميس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة عن انضمام النجمة التايلاندية أثايا ثيتيكول، المصنفة رابعة عالمياً، والنجمة السويدية لين جرانت، الفائزة بلقب الجولة الأوروبية للسيدات أوردر أوف ميريت 2022، إلى قائمة الأسماء المشاركة في البطولة التي ستشهد مشاركة 15 لاعبة من بين أفضل 30 لاعبة على مستوى العالم.
وتنطلق البطولة في 16 فبراير الحالي وتستمر لمدة 4 أيام على أرض ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتُعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المحطة الثالثة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للسيدات لعام 2023، والتي تضم للمرة الأولى في تاريخها 30 بطولة ستقام في 21 دولة بمجموع جوائز يبلغ 35 مليون يورو.
وأكدت بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية التزامها الراسخ بدعم رياضة القولف النسائية، من خلال رفع قيمة مجموع جوائزها إلى 5 ملايين دولار أمريكي، وهي أكبر جائزة خارج البطولات الكبرى للجولة، ومساوية لمجموع جوائز بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية للرجال.
وتعليقاً على استعدادها للمشاركة قالت أثايا ثيتيكول، البالغة من العمر 19 عاماً: "مر وقت طويل منذ مشاركتي في بطولة تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث خضت بطولتين على أرض ملعب ونادي رويال غرينز عام 2021 وحققت نتائج قوية. وأتطلع اليوم لإحراز نتائج أفضل والحصول على بداية رائعة لموسم 2023".
وأثبتت "أثايا ثيتيكول" تميزها ومهاراتها الفريدة في رياضة القولف، حيث حققت انتصارين خلال مشاركتها الأولى في جولات رابطة محترفات القولف العالمية العام الماضي، ونجحت في دخول قائمة المراكز العشرة الأولى 16 مرة، وفازت بجائزة لويس ساجس لأفضل لاعبة ناشئة لعام 2022.
وأظهرت اللاعبة الشابة أداءً مميزاً في البطولات الكبرى، حيث تمكنت من الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأولى في 3 مناسبات من إجمالي خمس بطولات كبرى شاركت بها خلال العام الماضي.
وقبل مشاركتها في جولات رابطة محترفات القولف العالمية، نجحت ثيتيكول في حجز موقعها كإحدى أبرز اللاعبات في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وأصبحت في عام 2021 أصغر لاعبة تفوز بجائزة السباق إلى كوستا ديل سول، وحققت لقب أفضل لاعبة ناشئة للعام مرة أخرى، إلى جانب فوزها بجائزة أفضل لاعبة للعام بتصويت اللاعبات.
كما حصدت ثيتيكول وهي في عمر الرابعة عشرة لقب بطولة السيدات في تايلاند عام 2017 ضمن الجولة الأوروبية للسيدات، وهو ما جعلها أصغر لاعبة قولف تفوز ببطولة احترافية ضمن فئتي الرجال والسيدات.
وتعد ثيتيكول، متصدرة التصنيف العالمي سابقاً، ثاني لاعبة دون سن 20 عاماً تحصل على هذا المركز إلى جانب اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو، حاملة لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية 2021 والتي ستشارك أيضاً في الحدث المرتقب.
وتشهد البطولة مشاركة اللاعبة السويدية لين جرانت، المصنفة 28 عالمياً، والتي حققت أربعة انتصارات ودخلت 9 مرات إلى قائمة المراتب العشرة الأولى في الموسم الماضي، الأمر الذي أسهم في فوزها بجائزة السباق إلى كوستا ديل سول لعام 2022، وبلقب أفضل لاعبة ناشئة، ولقب أفضل لاعبة بتصويت اللاعبات في نفس العام.
كما حققت جرانت إنجازاً غير مسبوق عندما أصبحت أول لاعبة تتوج بلقب بطولة رسمية في إطار جولة دي بي وورلد بعد تفوقها على منافسيها من الرجال والسيدات في بطولة فولفو الاسكندنافية المختلطة.
ولمزيد من المعلومات حول بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، أو لحجز التذاكر المتوفرة مجانًا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني .
وفيما يلي القائمة الكاملة للاعبات المشاركة في البطولة والمؤلفة من 15 لاعبة من أبرز 30 لاعبة قولف في العالم:
• النيوزيلندية ليديا كو (1)
• التايلاندية أثايا ثيتيكول (4)
• الأمريكية ليكسي تومسون (7)
• الكورية الجنوبية إن جي تشون (8)
• الكورية الجنوبية هيو-جو كيم (9)
• اليابانية ناسا هاتاوكا (10)
• الإيرلندية ليونا ماجواير (11)
• الفرنسية سيلين بوتير (12)
• الإنجليزية تشارلي هال (13)
• الصينية شيو لين (14)
• الأمريكية دانييل كانج (17)
• الأسترالية هانا جرين (19)
• الجنوب أفريقية آشلي بوهاي (21)
• الإنجليزية جورجيا هول (24)
• السويدية لين جرانت (28)