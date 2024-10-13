"مانشيني" يواجه الإعلام.. والأخضر يكثف تحضيراته لموقعة البحرين

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "مانشيني" غدًا الاثنين عند الساعة الـ30: 7 مساء مؤتمرًا صحفيًّا في قاعة المؤتمرات الصحفية بـ"مدينة الملك عبدالله الرياضية"؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب البحرين ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًّا، واصل الأخضر السعودي مساء اليوم الأحد تحضيراته استعدادًا لمواجهة شقيقه البحرين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأُجريت الحصة التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ والإنهاء على المرمى، بعدها طُبقت تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يُجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب. واختُتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويختتم المنتخب السعودي استعداداته مساء غد الاثنين بحصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" عند الساعة الـ15: 6 مساء، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.