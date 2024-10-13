"مانشيني" يواجه الإعلام.. والأخضر يكثف تحضيراته لموقعة البحرين

ميدانيًّا، واصل الأخضر السعودي مساء اليوم الأحد تحضيراته استعدادًا لمواجهة شقيقه البحرين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.