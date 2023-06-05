مختصون ومستثمرون: منظومة التخصيص تخطو نحو تمكين الأندية الرياضية من اغتنام فرص النمو المميزة

أوضح مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، في تصريح صحفي اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بجدة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تفاصيل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة التخصيص تخطو خطوة جديدة في إعلان تخصيص الأندية؛ لتمكين الأندية الرياضية من اغتنام فرص النمو المميزة داخل الملعب أو خارجه، وتدفق استثمارات جديدة في القطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة المالية للأندية في تأسيس كيانات تجارية مستقلة ماليًّا، تساهم في تنمية إيراداتها، وإعادة استثمارها؛ لبناء اقتصاد رياضي محلي، يسهم في رفع جودة الحياة، وتطوير الملاعب، وتقديم منافسة مثيرة.