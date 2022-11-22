بعد السقوط أمام الأخضر السعودي "ميسي": "ضربة قاسية وهزيمة مؤلمة"

قال النجم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم: إن الخسارة التي تلقّاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2، الثلاثاء، في مونديال قطر 2022؛ تشكل "ضربة قاسية، وهزيمة مؤلمة"؛ وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لملعب لوسيل.
وتلقّت الأرجنتين هزيمة مفاجئة في مستهلّ مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات، التي من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقرّ: "إنها ضربة قاسية جدًّا، هزيمة مؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا، هذه المجموعة من اللاعبين لن تستسلم، سنحاول الفوز على المكسيك، السبت، في المباراة الثانية لبلاده".