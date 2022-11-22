بعد السقوط أمام الأخضر السعودي "ميسي": "ضربة قاسية وهزيمة مؤلمة"

وتلقّت الأرجنتين هزيمة مفاجئة في مستهلّ مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات، التي من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقرّ: "إنها ضربة قاسية جدًّا، هزيمة مؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا، هذه المجموعة من اللاعبين لن تستسلم، سنحاول الفوز على المكسيك، السبت، في المباراة الثانية لبلاده".