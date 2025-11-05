كأس العالم 2025.. الأخضر تحت 17 عامًا يتعثر أمام النمسا

في بداية مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، تعثر المنتخب السعودي بخسارته أمام منتخب النمسا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، على أرضية الملاعب القطرية المستضيفة للبطولة.