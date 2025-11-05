كأس العالم 2025.. الأخضر تحت 17 عامًا يتعثر أمام النمسا

في بداية مشواره بكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، تعثر المنتخب السعودي بخسارته أمام منتخب النمسا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة، على أرضية الملاعب القطرية المستضيفة للبطولة.
وشهد الشوط الأول ندية واضحة بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، رغم طرد اللاعب النمساوي لوكا فينهاندل عند الدقيقة 41 بالبطاقة الحمراء المباشرة.
وفي الشوط الثاني، حصل منتخب النمسا على ركلة جزاء في الدقيقة 55، ترجمها اللاعب موزر إلى هدف اللقاء الوحيد. وتلقى المنتخب السعودي ضربة أخرى بعد طرد ناصر الفيحاني في الدقيقة 57، ليُكمل الأخضر اللقاء بعشرة لاعبين حتى النهاية.
وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء أولى لصالح النمسا بعد خطأ من سعيد الدوسري، إلا أن لاعب النمسا أهدرها أمام تألق حارس الأخضر عبدالرحمن العتيبي، قبل أن تُستكمل المباراة وسط محاولات سعودية لم تُثمر عن التعادل.