الأهلي يُتوَّج بكأس الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا "موسم 22-23"

وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) أمام ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما، منهيًا الموسم في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه النصر الذي فاز على الرائد بثلاثية نظيفة لحساب الجولة نفسها.