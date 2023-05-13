الأهلي يُتوَّج بكأس الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا "موسم 22-23"

توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض الشهري، اليوم السبت فريق الأهلي للشباب بكأس الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عامًا لموسم 2022-2023.
وجاء تتويج لاعبي الأهلي بالكأس قبيل مران الفريق الأول بمقر النادي؛ وذلك بعد أن حسم اللقب في الجولة الأخيرة أمس الأول الخميس.
وحسم الأهلي اللقب بعد تعادله في الجولة الرابعة والثلاثين (الأخيرة) أمام ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما، منهيًا الموسم في الصدارة برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه النصر الذي فاز على الرائد بثلاثية نظيفة لحساب الجولة نفسها.
وفي المقابل هبطت أندية (عرعر وهجر والأنصار) إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا الموسم المقبل.