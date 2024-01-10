بخماسية.. ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو

وفي الشوط الثاني منحت النيران الصديقة هدف التقدم الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ78 عن طريق المدافع روديجير الذي ارتطمت كرة مرتدة من يد الحارس كيبا بجسمه لتعانق الشباك. ولم يقف فريق ريال مدريد مكتوف الأيدي، بل رد بقوة؛ وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة تصويبة كارفخال القوية التي أعلنت هدف التعديل الثالث في الدقيقة الـ85.