بخماسية.. ريال مدريد يبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو

تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني عقب تغلبه على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد (5-3) في الشوطَين الإضافيَّين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3) مساء أمس الأربعاء على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، وذلك في أولى مباريات الدور نصف النهائي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024م.
بادر أتلتيكو مدريد بافتتاح باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة عن طريق المدافع الإسباني ماريو هيرموسو، الذي تابع عرضية أنطوان غريزمان برأسه داخل الشباك. وتمكن ريال مدريد من تعديل النتيجة بواسطة المدافع الألماني روديجير بالطريقة ذاتها بعد أن حول عرضية لوكا مودريتش إلى المرمى، وذلك في الدقيقة الـ20.
لم يكد فريق أتلتيكو مدريد يستفيق من صدمة هدف التعادل حتى تلقت شباكه الهدف الثاني بعد مرور 9 دقائق فقط. وهذه المرة من قِبل المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي تابع تمريرة كارفخال بلمسة سحرية في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك. فرحة النادي الملكي بالتقدم لم تدم طويلاً؛ إذ أدرك غريزمان التعادل بمجهود فردي مميز عند الدقيقة الـ37.
وفي الشوط الثاني منحت النيران الصديقة هدف التقدم الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ78 عن طريق المدافع روديجير الذي ارتطمت كرة مرتدة من يد الحارس كيبا بجسمه لتعانق الشباك. ولم يقف فريق ريال مدريد مكتوف الأيدي، بل رد بقوة؛ وهو ما مكنهم من العودة في النتيجة سريعًا بواسطة تصويبة كارفخال القوية التي أعلنت هدف التعديل الثالث في الدقيقة الـ85.
ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على صعيد النتيجة؛ لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل 3-3؛ ويتم تمديد المباراة شوطين إضافيَّين.
في الشوط الإضافي الأول لم تتغير النتيجة بالرغم من محاولات الفريقين للتسجيل، خاصة من قِبل ريال مدريد الذي فرض سيطرته على مجرياته.
وفي الشوط الإضافي الثاني، وقبل نهايته بـ4 دقائق، خطف ريال مدريد هدف الانتصار الثمين عبر النيران الصديقة بواسطة المدافع ستيفان سافيتش، الذي حوّل رأسية خوسيلو بالخطأ في شباك فريقه.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني أطلق المهاجم إبراهيم دياز رصاصة الرحمة في شباك أتلتيكو مستغلاً تقدم الحارس؛ ليسدد من خارج منطقة الجزاء الهدف الخامس لفريقه.