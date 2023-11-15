بتنظيم اتحاد الفروسية.. 36 متدربًا ومتدربةً ينهون البرنامج التدريبي لرياضة الترويض

ويهدف البرنامج إلى تطوير ونشر رياضة الترويض في المملكة بعد إدراجها ضمن ألعاب الاتحاد السعودية للفروسية، حيث أقام الاتحاد عددًا من البرامج لاكتشاف الموهوبين وتطويرهم بالدورات التدريبية.