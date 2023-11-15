رياضة

بتنظيم اتحاد الفروسية.. 36 متدربًا ومتدربةً ينهون البرنامج التدريبي لرياضة الترويض

بمقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض
بتنظيم اتحاد الفروسية.. 36 متدربًا ومتدربةً ينهون البرنامج التدريبي لرياضة الترويض
ali

أقام الاتحاد السعودي للفروسية برنامج لحكام ومدربي رياضة الترويض خلال الفترة 11-14/ 11/ 2023م، وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض.

وقدّم البرنامجَ المدربة Irina Mcnamee والمدربة LARASATI GADING، وشارك فيه 36 متدربًا ومتدربةً.

ويهدف البرنامج إلى تطوير ونشر رياضة الترويض في المملكة بعد إدراجها ضمن ألعاب الاتحاد السعودية للفروسية، حيث أقام الاتحاد عددًا من البرامج لاكتشاف الموهوبين وتطويرهم بالدورات التدريبية.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي للفروسية قد أعلن عن أول بطولة ترويض دولية بالمملكة، والتي من المقرر إقامتها الخميس المقبل وتمتد لثلاثة أيام.

وكانت المملكة قد حصلت على استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024م، والذي يقام لأول مرة بالشرق الأوسط.

ali
ali
الاتحاد السعودي للفروسية

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