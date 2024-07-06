في رابع مبارياته في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواجه العراق

من جانبه أكد مجيد إسماعيل، مساعد مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر قادر على تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط، ولدينا ثقة كبيرة بجميع اللاعبين لتحقيق الفوز والتقدم خطوة جديدة للمنافسة على اللقب وأضاف: أقدم كل الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة على كل ما يقدمونه من دعم واهتمام، وبإذن الله سنسعد جماهيرنا بحصد نقاط اللقاء.