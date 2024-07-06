في رابع مبارياته في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يواجه العراق

يخوض المنتخب السعودي لكرة الطائرة رابع مبارياته من البطولة الأولى للمنتخبات العربية تحت 17 سنة غداً الأحد، عندما يواجه منتخب العراق عند الساعة الثالثة مساء التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان على صالة قصر الرياضة.
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو يتصدر ترتيب جدول منتخبات البطولة برصيد ثمان نقاط، حيث إنه لم يخسر أي لقاء وفاز على الكويت والبحرين وقطر.
ويسعى لاعبوه لمواصلة الصدارة بتجاوز المنتخب العراقي الذي يقع في المركز الأخير بدون نقاط، بعد خسارتين متتاليتين.
كما ستقام في نفس اليوم مباراتان، حيث تلعب البحرين وقطر، فيما يلتقي مستضيف البطولة الأردن الكويت.
من جانبه أكد مجيد إسماعيل، مساعد مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر قادر على تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط، ولدينا ثقة كبيرة بجميع اللاعبين لتحقيق الفوز والتقدم خطوة جديدة للمنافسة على اللقب وأضاف: أقدم كل الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي وأعضاء مجلس الإدارة على كل ما يقدمونه من دعم واهتمام، وبإذن الله سنسعد جماهيرنا بحصد نقاط اللقاء.